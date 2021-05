Whitstable Pearl Saison 1 : Kerry Godliman et Howard Charles mènent l’enquête, à partir d’aujourd’hui sur Acorn TV

Acorn TV continue d’élargir son catalogue de séries policières. Ainsi, après Agatha Raisin et Queens of Mystery, le service de streaming nous propose de découvrir à partir de ce lundi 24 mai Whitstable Pearl.

Inspirée par les romans de Julie Wassmer et adaptée par Øystein Karlsen, Whitstable Pearl suit Pearl Nolan, une célébrité locale qui est la propriétaire d’un restaurant à succès. Mais le rêve de Pearl lorsqu’elle était plus jeune était de devenir détective, sa carrière dans la police ayant été interrompue des années plus tôt.

Lorsque Pearl découvre le corps de Vinnie, un ami proche de la famille, elle décide de mener l’enquête et ne tarde pas à s’associer avec l’inspecteur Mike McGuire, le nouveau chef de la police locale qui a été transféré de Londres pour échapper à son passé. Bientôt un deuxième cadavre apparaît et Pearl décide rapidement de monter sa propre agence de détective privé.

Cette première saison de Whitstable Pearl se compose de 6 épisodes et réunit donc Kerry Godliman, Howard Charles, Mike McGuire, Rohan Nedd, Frances Barber.

