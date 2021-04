Why Are You Like This Saison 1 : Trois jeunes australiens entrent avec fracas dans la vie active, dès aujourd’hui sur Netflix

Série en provenance d’Australie sur Netflix, Why Are You Like This est une nouveauté chez nous, mais pas dans son pays, puisqu’elle a été diffusée en 2018. On peut donc dès à présent la découvrir sur la plateforme de streaming.

Création de Naomi Higgins, Humyara Mahbub et Mark Samual Bonanno, Why Are You Like This est donc une comédie australienne sur trois bons amis d’une vingtaine d’années gèrent travail, plaisir, politiques identitaires et nuits de folie dans cette satire incisive de la vie des jeunes à Melbourne.

Toujours prise entre deux feux, Mia peine à trouver (et garder) un emploi. De son côté, son amie Penny décide d’adopter une nouvelle attitude pour obtenir ce qu’elle veut et cela n’est pas sans conséquence. Enfin, Austin ne manque pas de détermination et de problèmes.

Au casting de cette saison 1 de Why Are You Like This, nous trouvons Naomi Higgins, Olivia Junkeer et Wil King, mais aussi Lawrence Leung, Shabana Azeez, Rik Brown et Roz Hammond.

