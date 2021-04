Why Women Kill Saison 2 : Allison Tolman enterre ses secrets, dans un teaser et en juin sur Paramount+

Presque deux ans après la première saison de Why Women Kill (disponible sur Salto), la série anthologique de Marc Cherry (Desperate Housewives) se prépare pour faire un retour estival sur le service de streaming Paramount+ (anciennement CBS All Access) qui nous tease les nouveaux épisodes avec une vidéo promo.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Why Women Kill, cette dernière se propose d’explorer le parcours de femmes dont la vie est chamboulée par une trahison qui va les pousser au meurtre, avec de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues à chaque saison.

La saison 2 de Why Women Kill doit nous ramener en 1949 pour explorer ce que cela signifie d’être beau, ce qui se cache derrière la façade que l’on présente au monde, les effets d’être ignorés ou négligés par la société et, finalement, tout ce qu’une femme est prête à faire pour trouver sa place.

Le récit se concentrera sur Alma qui sera jouée par Allison Tolman (Fargo, Emergence), une timide et maladroite femme au foyer qui réussit à rester optimiste face à la cruauté du monde. Alma veut obtenir une place dans le club de jardinage local et voir sa fille se marier. Son existence prend un tournant imprévu lorsqu’elle découvre le hobby secret de son mari. Bertram, l’époux aimant d’Alma, interprété (Nick Frost) est un vétérinaire qui passe ses journées à soulager la douleur des animaux. De nature joviale et gentille, Bertram possède un hobby qui est bien plus sombre que les apparences ne pouvaient le laisser supposer.

Cette saison 2 de Why Women Kill réunit donc, autour d’Allison Tolman et Nick Frost, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, Matthew Daddario, Veronica Falcón.

