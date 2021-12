Une saison 3 pour Why Women Kill, l’anthologie de Marc Cherry se poursuit sur Paramount+

Alors que M6 s’apprête à diffuser la saison 2 de Why Women Kill à partir du jeudi 6 janvier à 21h10, Paramount+ nous annonce enfin que la série a été renouvelée pour une saison 3, cinq mois après la fin de diffusion de la seconde.

Création de Marc Cherry (Desperate Housewives, Devious Maids), Why Women Kill est une anthologie explorant l’existence de femmes dont la vie est chamboulée par une trahison les poussant au meurtre, avec de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues à chaque saison.

La première saison de Why Women Kill met en scène Ginnifer Goodwin (Once Upon a Time), Lucy Liu (Elementary) et Kirby Howell-Baptiste (The Good Place) dans la peau de trois femmes occupant la même maison à trois époques différentes et qui vont se retrouver à commettre un meurtre. Mais pourquoi ?

La seconde saison s’intéresse à la timide et maladroite Alma, incarnée par Allison Tolman (Fargo, Emergence), une mère de famille et femme au foyer qui conserve son optimisme face à la cruauté du monde. Elle veut par-dessus tout rejoindre le club de jardinage dont Rita (Lana Parrilla), la femme du riche Carlo Castillo, est la présidente. Alma et Rita vont entrer en collision et leur monde va voler en éclats en conséquence, menant ainsi à un certain nombre de morts !

La saison 3 de Why Women Kill nous racontera donc une nouvelle histoire et mettra en scène de nouveaux personnages, mais Paramount+ n’a encore rien révélé à ce sujet.