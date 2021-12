Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty : L’histoire vraie des Lakers dans les années 80, ce printemps sur HBO Max

Les amateurs de basketball connaissent certainement déjà l’histoire des Lakers, mais les spectateurs de HBO (et OCS en France) vont pouvoir la revisiter avec Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty à partir du mois de mars 2022.

De quoi parle Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty ?

Série de Max Borenstein basée sur le livre « Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers » de Jeff Pearlman, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty se propose donc de revisiter l’histoire vraie de l’équipe de basket des Lakers de Los Angeles durant les années 80.

Tout commence avec l’arrivée d’Earvin « Magic » Johnson (Quincy Isaiah) en 1979 et, sous l’impulsion du millionnaire Jerry Buss (John C. Reilly), la transformation des Lakers va rapidement se faire. L’équipe va devoir surmonter les challenges dans leur vie professionnelle et personnelle pour devenir une véritable dynastie sportive.

Le casting de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

La distribution de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty s’articule donc autour de John C. Reilly, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Quincy Isaiah, Sally Field et Jason Segel. Avec eux, nous trouvons également Tracy Letts, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young et Rob Morgan.