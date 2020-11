Une saison 2 pour Woke, Keef sera de retour sur Hulu

Dernière comédie en provenance de la plateforme de streaming américaine Hulu, Woke a été lancée en septembre sans faire beaucoup de vagues, mais cela ne l’a pas empêchée de trouver son public et de décrocher une saison 2. La série est en effet renouvelée.

Hulu annonce donc officiellement aujourd’hui la commande de 8 nouveaux épisodes qui composeront ainsi cette saison 2 de Woke que l’on peut espérer voir arriver courant 2021 sur la plateforme américaine. En France, la première est encore inédite pour le moment.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Marshall Todd et Keith Knight (Jay Dyer est showrunner), Woke est une comédie single-camera inspirée par la vie et le travail du dessinateur et musicien Keith Knight qui se propose de jeter un regard irrévérencieux sur les notions d’identité et de culture. L’histoire se centre alors sur Keef (Lamorne Morris), un illustrateur afro-américain qui est sur le point de finalement trouver le succès à grande échelle quand une altercation avec les forces de police va changer sa vie. Soudainement, il acquiert une perspective différente sur le monde qui l’entoure et doit apprendre à naviguer au milieu des nouvelles voix et idées auxquelles il se retrouve confronté et qui remettent en question tout ce qu’il a construit.

Au casting de Woke, nous retrouvons donc Lamorne Morris qui est accompagné par T. Murph et Blake Anderson. La série accueille également Rose McIver, Lara Goldie et Sasheer Zamata dans des rôles récurrents.

