Wolfe Saison 1 : Une nouvelle équipe d’investigation résout des crimes, dès aujourd’hui sur Sky Max

Près de trois ans après la fin de No Offence, Paul Abbott nous revient avec une nouvelle série policière, Wolfe, dont l’intégralité de la saison est mise en ligne sur Sky Max et Now ce vendredi 10 septembre.

Sky Max est une nouvelle chaine payante du groupe Sky qui a été lancé le 1er septembre, prenant en partie la place de Sky One qui s’est donc arrêtée après presque 40 ans. Les programmes dramatiques de Sky One se retrouvent sur Sky Max, tandis que la majorité de la partie comédie est maintenant proposée sur Sky Comedy.

De quoi parle Wolfe ?

Se composant de six épisodes, Wolfe est présentée comme une série feel-good au sujet de gens qui sont morts, avec du sang et du gore.

Plus spécifiquement, la série suit le médecin légiste et professeur Wolfe Kinteh (Babou Ceesay), un des meilleurs experts en scène de crime que l’on trouve dans le nord de l’Angleterre. Cependant, son génie pour son travail s’accompagne d’une tendance à ne pas respecter les règles, mais pour toutes les bonnes raisons.

Wolfe et son équipe se voit confier des affaires peu conventionnelles, et ils tentent ainsi de résoudre le mystère avec des méthodes qui ne sont pas toujours conventionnelles. Si l’esprit de Wolfe fait des étincelles sur une scène de crime, cela n’est pas le cas dans sa vie privée.

Qui est au casting de Wolfe ?

La saison 1 de Wolfe met donc à l’affiche Babou Ceesay dans le rôle-titre, mais aussi Amanda Abbington (Sherlock), Natalia Tena (Game of Thrones), Adam Long (The Bay), Naomi Yang (Chimerica), Talitha Wing (Alex Rider), Shaniqua Okwok (Small Axe) et Christine Tremarco (Little Boy Blue).

