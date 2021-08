Work in Progress Saison 2 : Amy fait un retour mouvementé sur Showtime et ce lundi sur Canal+ Séries

Après la saison 2 de The L Word: Generation Q, la chaine câblée américaine Showtime ramène la saison 2 de Work in Progress, un an et demi après la première. Elle débute ainsi ce dimanche sur la chaine américaine et lundi soir à 22h55 sur Canal+ Séries.



De quoi parle Work in Progress ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série disponible en France sur Canal+ Séries, Work in Progress a été créée par Abby McEnany et Tim Mason et co-scénarisée par Lilly Wachowski (The Matrix, Sense8). Elle se base sur le spectacle original d’Abby McEnany qui est une vétérane de la scène comique de Chicago. L’histoire nous propose de suivre les tribulations et relations de McEnany à Chicago. Lesbienne de 45 ans en surpoids, Amy enchaine les mésaventures qui alimentent son désespoir, ce qui va la mener développer une nouvelle relation surprenante, dynamique et transformative.

Au programme de la saison 2

Quand la saison 2 débute, nous retrouvons Abby au lendemain de sa rupture. Malgré cela, les choses commencent finalement à bien tourner pour elle. C’est là qu’une urgence familiale et des éléments extérieurs à son contrôle s’accordent pour l’entrainer sur un nouveau terrain miné.

Au casting de la saison 2 de Work in Progress

Au niveau du casting, cette saison 2 de Work in Progress, Abby McEnany sera de nouveau entourée par Celeste Pechous, Armand Fields, Karin Anglin, Bruce Jarchow, Theo Germaine et Julia Sweeney.

