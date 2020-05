Workin’ Moms Saison 4 : Kate et ses amies sont de retour dès aujourd’hui sur Netflix

Il y a tout juste un mois, la diffusion de la saison 4 de Workin’ Moms se terminait sur la chaine Canadienne CBC. Aujourd’hui, on peut donc la découvrir dans son intégralité (8 épisodes, contre 13 habituellement) sur Netflix.

Si vous n’êtes pas familiers avec la création de Catherine Reitman et Philip Sternberg, Workin’ Moms est une comédie qui se centre sur un groupe de 4 mères qui, quand la saison 1 commence, arrivent au bout de leur congé de maternité. Elles doivent ainsi retourner au travail et jongler avec les enfants, les patrons, l’amour et la vie à Toronto.

En saison 4, il y a du changement dans l’air tandis que les mamans défendent leurs enfants, leurs partenaires, leurs entreprises, mais aussi et surtout leur propre identité. Ainsi, Kate prend une décision majeure, que ses amis ne manquent pas de commenter, pendant qu’Alice est en « colo de correction » et qu’Anne prépare un livre pour les parents.

Au casting de cette saison 4 de Workin’ Moms, nous trouvons Catherine Reitman, Dani Kind, Juno Rinaldi, Dennis Andres, Jessalyn Wanlim et Trenna Keating en réguliers, mais aussi Philip Sternberg, Ryan Belleville, Dennis Andres et Sarah McVie.

