Workin’ Moms Saison 5 : Kate et ses amies reprennent le travail, dès aujourd’hui sur Netflix

Deux mois après la fin de sa diffusion sur la chaine canadienne CBC, la saison 5 de Workin’ Moms arrive en France sur Netflix. L’intégralité des 10 épisodes inédits est ainsi dès aujourd’hui disponible sur la plateforme de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec la création de Catherine Reitman et Philip Sternberg, Workin’ Moms est une comédie qui se centre sur un groupe de 4 mères qui, quand la saison 1 commence, arrivent au bout de leur congé de maternité. Elles doivent alors retourner au travail et jongler avec les enfants, les patrons, l’amour et la vie à Toronto.

En saison 5, la vie ne se simplifie toujours pas pour les mamans. La carrière de Kate (Catherine Reitman) est en péril ; Anne (Dani Kind) déménage à Calgary ; Frankie (Juno Rinaldi) rencontre des difficultés à connecter avec son bébé ; et la vie sentimentale de Jenny (Jessalyn Wanlim) ne fait que se compliquer.

Au casting de cette saison 5 de Workin’ Moms, nous trouvons Catherine Reitman, Dani Kind, Juno Rinaldi et Jessalyn Wanlim, mais aussi Philip Sternberg, Ryan Belleville, Olunike Adeliyi, Sarah McVie, Katherine Barrell, Sadie Munroe, Alex Mallari Jr, Mimi Kuzyk, Peter Keleghan et Enuka Okuma.

