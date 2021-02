Pas encore de saison 2 pour Wu Assassins, mais Netflix commande un film

Le futur de Wu Assassins n’est pas encore fixé. La série n’est pas annulée ou renouvelée. Netflix continue néanmoins l’histoire sous une autre forme et annonce ainsi la commande d’un film pour poursuivre l’aventure.

Intitulé « Fistful of Vengeance », ce long métrage sera tourné en Thaïlande et est scénarisé par Cameron Litvack, Jessica Chou et Yalun Tu qui avaient tous travaillé sur la première saison de Wu Assassins. À la réalisation, nous retrouvons également un habitué du show, Roel Reiné.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de John Wirth et Tony Krantz, Wu Assassins est une série d’arts martiaux avec un twist fantastique qui met en scène Iko Uwais, le premier rôle de la série de films The Raid, qui vient rappeler ses talents de combattants. L’histoire de la saison 1 prend place de nos jours à San Francisco et se centre sur Kai Jin (Iko Uwais), un jeune chef de Chinatown, qui se retrouve malgré lui pris au milieu de la quête des triades pour un ancien pouvoir mortel appelé le « Wu Xing ». Suite à une rencontre avec un esprit, Kai accepte de devenir le « Wu Assassin » et fait équipe avec un policier pour élucider un mystère séculaire et stopper des assassins surnaturels.

Pour ce qui en est du casting, Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao et JuJu Chan Szeto sont de retour. Ils seront rejoints par Pearl Thusi, Francesca Corney, Jason Tobin et Rhatha Phongam.

Enfin, au sujet de la potentielle saison 2 de Wu Assassins, rien n’est donc décidé pour le moment. Si le film fonctionne, l’aventure pourrait se poursuivre avec de nouveaux épisodes ou de nouveaux longs métrages.

