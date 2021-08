Wu-Tang: An American Saga Saison 2 : Le Clan part à la conquête de l’industrie musicale, en septembre sur Hulu

Deux ans après la première saison, la série Wu-Tang: An American Saga s’apprête à faire son retour avec sa saison 2 sur Hulu. La diffusion débutera le 8 septembre sur le service de streaming américain.

De quoi parle la série Wu-Tang: An American Saga?



Créée par RZA et Alex Tse, Wu-Tang: An American Saga nous ramène aux origines du désormais mythique groupe de rap américain. Nous retournons donc dans les années 90 à New York, alors que l’épidémie de crack atteint son sommet et que le jeune Bobby Diggs a une vision. Plus connu sous son pseudonyme RZA, Diggs imagine la collaboration de plusieurs de ses amis pour former un groupe, ce qui mena à l’enregistrement de l’album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) et à l’explosion du Wu-Tang Clan qui est aujourd’hui encore considéré comme étant l’un des plus influents groupes de hip-hop.

L’histoire de la saison 2

Poussé à bout par la vie dangereuse dans leur quartier, Bobby sait que le succès dans l’industrie musicale pourrait être son billet pour une vie meilleure. Il ne peut pas le faire seul, mais amener les membres du clan à tout laisser tomber pour la musique n’est pas facile. Le ressentiment entre Dennis, Sha, Power et Divine est toujours profond, tandis que les autres membres du clan ont du mal à gérer la vie interurbaine. Cette fois-ci, Bobby se consacre à l’authenticité et bien qu’il sache qu’il peut mener son équipe à travers les défis de l’industrie musicale, les fractures du clan pourraient s’avérer trop difficiles à surmonter.

La distribution de la saison 2 de Wu-Tang: An American Saga

Le casting de Wu-Tang: An American Saga rassemble notamment Ashton Sanders (RZA), Shameik Moore (Sha), Siddiq Saunderson (Dennis), Julian Elijah Martinez (Divine), Marcus Callender (Power), Zolee Griggs (Shurrie), T.J. Atoms (Ason), Dave East (Shotgun), Johnell Young (Gary), Erika Alexander (Linda Diggs), Uyoata Udi (Rebel) et Damani Sease (U-God).

