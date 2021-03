Wynonna Earp Saison 4B : Dernier retour à Purgatory, dès ce soir sur Syfy

Après une pause de 6 mois, Wynonna Earp reprend son flingue sur Syfy pour ces derniers épisodes. La chaine américaine diffuse en effet les derniers épisodes de la série, officiellement annulée, à partir de ce vendredi 5 mars.

Western fantastique développé par Emily Andras — qui se base sur le comic book du même nom de Beau Smith —, Wynonna Earp suit l’héritière de Wyatt Earp, Wynonna (Melanie Scrofano), qui est la seule qui peut utiliser son pistolet magique, Peacemaker, et nettoyer la petite ville de Purgatory des créatures surnaturelles qui s’y trouvent. Lorsque la série a fait son retour en saison 4, la fameuse malédiction qui liait les Earp aux démons de Purgatory a été brisée. Pour autant, Wynonna doit tout de même se battre aux côtés de ses amis contre ses pires ennemis pour reprendre la ville.

Maintenant, Wynonna Earp fait son retour pour les six derniers épisodes. Sa sœur Waverly (Dominique Provost-Chalkley) et Nicole (Katherine Barrell) se sont finalement fiancées, mais tout ne va pas bien au royaume des Earp, Wynonna étant en froid avec Doc Holliday (Tim Rozon) suite à la résolution du conflit de la rivalité entre les clans Earp et Clanton. Bien entendu, le gang devra une nouvelle fois mettre tout en oeuvre pour sauver Purgatory de la dernière menace surnaturelle en date.

Wynonna Earp rassemble Melanie Scrofano, Tim Rozon, Dominique Provost-Chalkley, Katherine Barrell, Varun Saranga et Greg Lawson.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.