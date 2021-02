Pas de saison 5 pour Wynonna Earp, Syfy quitte Purgatory

Alors que Syfy a annoncé la diffusion des derniers épisodes de la saison 4 de Wynonna Earp à partir du vendredi 5 mars, la chaine américaine a également révélé qu’il s’agirait de la fin, ayant décidé de ne pas renouveler la série pour une saison 5.

Western fantastique développé par Emily Andras qui se base sur le comic book de Beau Smith, Wynonna Earp est diffusée depuis avril 2016 sur Syfy et suit Wynonna (Melanie Scrofano), l’héritière de Wyatt Earp et la seule qui peut utiliser son pistolet magique, Peacemaker, et nettoyer la petite ville de Purgatory des créatures surnaturelles qui s’y trouvent. Elle n’affronte pas seule les forces démoniaques, elle est épaulée entre autres par sa sœur Waverly (Dominique Provost-Chalkley), l’agent spécial Dolls (Shamier Anderson), l’officière Nicole Haught (Katherine Barrell), le scientifique Jeremy Chetri (Varun Saranga), ainsi que Doc Holliday (Tim Rozon).

L’annulation de Wynonna Earp n’est pas très surprenante, l’avenir de la série étant plus ou moins en péril depuis presque deux ans, depuis que la production de la quatrième saison fut repoussée suite à des difficultés financières dû côté du producteur IDW Entertainment. Cineflix Studios a rejoint la série en tant que co-producteur ayant ainsi permis de mener à bien cette saison 4.

Ajoutons que, pour Syfy, Wynonna Earp délivre des chiffres modestes avec sa saison 4 à ce jour (une moyenne de 320 000 téléspectateurs pour sa première journée de diffusion). La série reste populaire sur les réseaux sociaux et surtout a été nommée plusieurs fois aux GLAAD Awards pour sa représentation LGBTQ.

Dans tous les cas, l’ultime épisode de Wynonna Earp sera donc diffusé le vendredi 9 avril sur Syfy.

