Pas de saison 2 pour Y, le dernier homme, FX on Hulu met fin au voyage de Yorick et Esperluette

Les amateurs de la série Y, Le Dernier Homme (Y: The Last Man) vont devoir se rendre en librairie prochainement pour avoir la fin de l’histoire, car la série ne reviendra pas pour une saison 2 sur FX on Hulu (en France, elle est proposée sur la plateforme Disney+).

C’est la productrice/showrunner Eliza Clark qui a annoncé cette annulation ce dimanche sur Twitter, alors que la diffusion se poursuit jusqu’au 1er novembre sur la plateforme américaine Hulu. Elle espère néanmoins trouver un autre diffuseur, mais ce genre de transfert se concrétise rarement.

De quoi parle Y, le dernier homme ?

Y, le dernier homme est une adaptation du comic book du même nom de Brian K. Vaughan et Pia Guerra qui est resté en développement pendant six ans. Il aura donc fallu du temps pour que les aventures de Yorick Brown voient le jour. Ce dernier est un jeune artiste de l’évasion, chômeur et maître d’un capucin mâle indiscipliné baptisé Esperluette, prêt à faire sa demande en mariage à sa petite amie Beth, partie en Australie, lorsqu’un évènement cataclysmique décime tous les porteurs du chromosome Y de la planète.

L’agent 355 se voit confier la mission de protéger Yorick alors que ce dernier voyage à travers l’Amérique, également accompagné du docteur Allison Mann, généticienne et experte en clonage qui est tente de découvrir pourquoi Yorick a survécu et sauver l’espèce humaine.

Au casting de cette première et donc unique saison de 10 épisodes de Y, le dernier homme, nous avons donc Ben Schnetzer dans le rôle du fameux Yorick Brown qui est entouré par Ashley Romans (Agent 355), Diana Bang (Allison Mann), Diane Lane (Jennifer Brown), Elliot Fletcher (Sam Jordan), Juliana Canfield (Beth Deville), Marin Ireland (Nora Brady), Olivia Thirlby (Hero Brown) et Amber Tamblyn (Kimberly Cunningham).