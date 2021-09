Y, le dernier homme : Il ne reste plus qu’un homme en vie, dès aujourd’hui sur FX on Hulu et la semaine prochaine en France sur Disney+

Le monde post-apocalyptique du comic book Y: The Last Man prend finalement vie sur FX on Hulu avec une adaptation en série télévisée qui commence sur la plateforme ce lundi 13 septembre avec la mise en ligne des trois premiers épisodes, puis au rythme d’un épisode par semaine chaque lundi. En France, la diffusion commencera la semaine prochaine, plus précisément à partir du 22 septembre sur Disney+ Star.

De quoi parle Y, le dernier homme ?

Comme dit plus haut, Y, le dernier homme est une adaptation du comic book du même nom de Brian K. Vaughan et Pia Guerra. Ce projet est en développement depuis maintenant six ans. Il aura donc fallu du temps pour que les aventures de Yorick Brown voient le jour. Ce dernier est un jeune artiste de l’évasion, chômeur et maître d’un capucin mâle indiscipliné baptisé Esperluette, prêt à faire sa demande en mariage à sa petite amie Beth, partie en Australie, lorsqu’un évènement cataclysmique décime tous les porteurs du chromosome Y de la planète.

L’agent 355 se voit alors confier la mission de protéger Yorick alors que ce dernier voyage à travers l’Amérique, également accompagné du docteur Allison Mann, généticienne et experte en clonage qui est tente de découvrir pourquoi Yorick a survécu et sauver l’espèce humaine.

Le monde sera unique en son genre. Découvrez les trois premiers épisodes de Y, le dernier homme en streaming dès le 22 septembre, exclusivement dans Star sur #DisneyPlus. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/7WiMO1oioJ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) August 16, 2021

La distribution de Y, le dernier homme

Cette saison 1 de Y, le dernier homme se compose de 10 épisodes, avec Eliza Clark en tant que showrunner. Elle met par ailleurs à l’affiche Ben Schnetzer dans le rôle du fameux Yorick Brown. L’acteur est entouré par Ashley Romans (Agent 355), Diana Bang (Allison Mann), Diane Lane (Jennifer Brown), Elliot Fletcher (Sam Jordan), Juliana Canfield (Beth Deville), Marin Ireland (Nora Brady), Olivia Thirlby as Hero Brown), Amber Tamblyn (Kimberly Cunningham).

