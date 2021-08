Yellowjackets Saison 1 : Juliette Lewis et Christina Ricci survivent à un crash d’avion, en novembre sur Showtime

L’automne s’annonce chargé sur Showtime avec le retour de Dexter avec sa saison 9 et celui de Billions, mais aussi la nouvelle American Rust et donc Yellowjackets pour laquelle nous avons aujourd’hui bande-annonce, mais également une date de lancement, le dimanche 14 novembre. En France, c’est naturellement sur Canal+ que nous la découvrirons.

De quoi parle la série Yellowjackets ?

Création de Ashley Lyle et Bart Nickerson (Narcos) qui sont co-showrunners avec Jonathan Lisco (Animal Kingdom, Halt and Catch Fire), Yellowjackets se propose de mélanger les genres, nous invitant à découvrir un thriller horrifique et psychologique prenant la forme d’une épique histoire de survie au cœur d’un récit sur le passage à l’âge adulte. Le tout étant raconté sur deux lignes temporelles distinctes.

C’est ainsi l’histoire d’une équipe de footballeuses adolescentes qui sont en voyage quand leur avion s’écrase en plein cœur d’une région sauvage. La série explore comment elles vont former des clans et devenir sauvages pour survivre. En parallèle, nous suivons les survivantes 25 ans plus tard, alors qu’elles tentent de mener une existence qui n’a jamais été tout à fait normale. Le passé ne restant pas dans le passé, ce qui s’est déroulé durant leur périple les poursuit encore.

Qui est au casting de Yellowjackets ?

La distribution de cette saison 1 de Yellowjackets rassemble des visages familiers comme Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Secrets and Lies), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) et Tawny Cypress (Unforgettable) dans les premiers rôles. Elles sont accompagnées par Ella Purnell (Sweetbitter), Sammi Hanratty (Shameless), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélisse (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) et Keeya King (Van Helsing). Ont également été annoncés Warren Kole, Peter Gadiot, Keeya King, Alex Wyndham, Sarah Desjardins, Kevin Alves et Alexa Barajas.

