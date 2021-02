Yellowstone: 1883 : Paramount+ annonce une préquelle à son hit Yellowstone

Quand Paramount Network a été lancée pour remplacer SpikeTV avec comme ambition d’offrir des programmes plus cinématiques, seule Yellowstone a vraiment trouvé le succès et est devenu un hit sur la chaine (et la série la plus suivie du câble). Naturellement, service de streaming Paramount+ se doit d’avoir une part du gâteau.

Paramount+ proposera donc à son tour une série Yellowstone avec Y : 1883 qui n’est pas un spin-off direct, mais une préquelle. Si vous n’êtes pas encore familier avec la création de Taylor Sheridan (Commancheria et Wind River), Yellowstone suit la famille Dutton, menée par John (Kevin Costner) qui est à la tête du plus large ranch des États-Unis. Ce dernier se trouve être constamment attaqué de tous les côtés, étant entouré de promoteurs immobiliers, d’une réserve indienne et du premier parc national américain.

Également scénarisée par Taylor Sheridan, Y : 1883 nous ramène comme le titre l’indique en 1883 et suivra la famille Dutton alors qu’elle s’embarque dans un long voyage vers l’ouest, traversant les Grandes Plaines en direction du dernier territoire sauvage à conquérir. Cela prend ainsi la forme d’une exploration du passé de l’Histoire américaine en parallèle d’un drame à propos d’une famille fuyant la pauvreté à la recherche d’un meilleur futur dans le Montana.

Si pour le moment aucun nom n’est annoncé au casting de Y : 1883, Paramount+ prépare une mise en ligne des premiers épisodes pour cette année.

