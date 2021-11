Yellowstone: 1883 Saison 1 : Les Dutton partent à la conquête de l’Ouest dans le trailer et en décembre sur Paramount+

À l’occasion du lancement de la saison 4 de Yellowstone, Paramount a dévoilé une première bande-annonce pour la série dérivée simplement intitulée 1883 qui fera ses débuts sur la plateforme de streaming Paramount+ le 19 décembre prochain. Pas encore d’information sur la diffusion française.

De quoi parle Yellowstone : 1883 ?

Développée par Taylor Sheridan, déjà créateur de Yellowstone, 1883 étant l’univers du show en nous ramenant dans le passé. Il ne s’agit donc pas d’un western contemporain, mais bien d’un western traditionnel.

La série nous entraine comme le titre l’indique en 1883 et suivra la famille Dutton alors qu’elle s’embarque dans un long voyage vers l’ouest, traversant les Grandes Plaines en direction du dernier territoire sauvage à conquérir. Cela prend ainsi la forme d’une exploration du passé de l’Histoire américaine en parallèle d’un drame à propos d’une famille fuyant la pauvreté à la recherche d’un meilleur futur dans le Montana.

Le casting de Yellowstone : 1883

La distribution de Yellowstone : 1883 réunit Sam Elliott (The Ranch), les chanteurs de country Faith Hill et Tim McGraw qui forment donc le clan Dutton, mais aussi Isabel May et LaMonica Garrett. De plus, il a été annoncé que Billy Bob Thornton (Goliath) apparaitra en guest star dans le rôle du Marshal Jim Courtright.

Pour rappel, en France, la série Yellowston est disponible sur la plateforme de streaming Salto.