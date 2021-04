Yellowstone Saison 1 : Kevin Costner veut protéger ses terres dès aujourd’hui sur Salto

Diffusée aux États-Unis sur la chaine Paramount Network où elle est un succès, Yellowstone arrive en France avec l’intégralité de sa saison 1 qui est disponible dès à présent sur la plateforme de streaming Salto.

Création de Taylor Sheridan à qui l’on doit Sicario, Comancheria et Wind River, Yellowstone suit la famille Dutton, menée par John (Kevin Costner) qui est à la tête du plus large ranch des États-Unis. Ce dernier se trouve être constamment attaqué de tous les côtés, étant entouré de promoteurs immobiliers, d’une réserve indienne et du premier parc national américain.

Ces terres qui n’intéressent pas les médias sont le théâtre de nombreux actes de violence, avec des promoteurs prêts à s’en emparer pour se faire des milliards et des politiciens qui sont achetés par les plus grosses sociétés pétrolières et de bois. À sa façon, la famille Dutton représente le meilleur et le pire de l’Amérique.

À l’heure actuelle, il y a trois saisons de Yellowstone qui ont été produites et diffusées aux USA. Une quatrième a été commandée, ainsi que des spin-offs.

Aux côtés de Kevin Costner, le casting de Yellowstone réunit Wes Bentley (American Horror Story), Kelly Reilly (Britannia), Luke Grimes (American Sniper), Cole Hauser (Rogue), Kelsey Chow (Teen Wolf), Dave Annable (Brothers & Sisters), Gil Birmingham (Twilight) et Jefferson White.

