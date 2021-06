Yellowstone Saison 2 : Kevin Costner se prépare pour la guerre, dès à présent sur Salto

Deux mois après que Yellowstone ait fait ses débuts en France avec sa première saison, nous avons le droit de découvrir la saison 2 dès aujourd’hui sur Salto. Notons que l’histoire va se poursuivre après cela, puisque la série a été renouvelée aux USA pour une saison 4 et un spin-off a été commandé.

Pour rappel, Yellowstone est une création de Taylor Sheridan (Hell or High Water et Wind River) qui se centre sur la famille Dutton qui possède le plus grand ranch des États-Unis. Mené par John Dutton, le clan se bat contre des politiciens et des magnats de l’immobilier pour préserver leurs terres. Drames, querelles familiales ou encore amours contrariés, ils sont prêts à payer le prix fort pour sauver leur héritage.

Dans la saison 2 de Yellowston, John et Kayce et le reste du clan luttent contre l’invasion constante d’ennemis impitoyables de tous les bords. Pour protéger leur ranch, John se prépare à affronter de nouveaux opposants qui sont sans scrupule et qui sont prêts à se salir les mains pour obtenir ce qu’ils veulent. Parmi eux, on trouvera notamment Malcolm Beck (Neil McDonough), un riche homme d’affaires qui dirige un casino avec son frère et qui sait comment faire tourner les choses à son avantage.

Au casting de cette saison 2 de Yellowstone, on retrouve Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham qui sont de retour en réguliers. Ils sont rejoints par eal McDonough, Terry Serpico et Martin Sensmeier.

Tags : Salto Yellowstone

