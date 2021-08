Yellowstone Saison 4 : Le retour des Dutton annoncé pour novembre sur Paramount Network

Désormais disponible en France sur Salto (la saison 2 vient d’être mise en ligne), Yellowstone se poursuit sur le petit-écran américain sur Paramount Network qui diffuse habituellement la série durant l’été. Pas cette année. Il vient en effet d’être annoncé que la saison 4 a été repoussée à la fin de l’automne. Elle arrivera ainsi le 7 novembre.

La famille Dutton n’arrivera pas seule, puisque l’on apprend également que son spin-off, simplement intitulé Yellowstone: 1883, fera ses débuts sur la plateforme Paramount+ le dimanche 19 décembre. L’histoire de cette série nous ramènera dans le passé, au moment où les Dutton se sont lancés dans leur voyage qui les a entrainés dans le Montana où ils vont se battre pour sortir de la pauvreté et établir leur héritage. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill ont été annoncés au casting.

Pour ce qui en est de la saison 4 de Yellowstone, Paramount ne dévoile toujours pas de détails sur le sort de John Dutton (Kevin Costner) à la suite des évènements qui ont conclu la saison 3. Il a néanmoins été confirmé que Jacki Weaver (Animal Kingdom), Piper Perabo (Covert Affairs), Kathryn Kelly (Nashville) et Finn Little (Those Who Wish Me Dead) seront récurrents dans la saison 4.

Pour terminer, signalons que Paramount utilisera la popularité de Yellowstone pour lancer une nouvelle série produite par Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown qui s’intéresse aux McLusky, une puissante famille de Kingstown dans le Michigan où le business de la prison rapporte gros. Avec Jeremy Renner, Dianne Wiest, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Emma Laird, Derek Webster et Taylor Handley.

