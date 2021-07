Yellowstone Saison 4 : Le retour des Dutton repoussé à l’automne sur Paramount Network

Désormais disponible en France sur Salto (la saison 2 vient d’être mise en ligne), Yellowstone se poursuit sur le petit-écran américain sur Paramount Network qui diffuse habituellement la série durant l’été. Pas cette année. Il vient en effet d’être annoncé que la saison 4 a été repoussée à la fin de l’automne.

La famille Dutton ne devrait ainsi pas revenir avant au moins le mois de novembre. Aucune date n’est précisée pour le moment, même si l’on nous propose un teaser et de nouveaux noms au casting. Jacki Weaver (Animal Kingdom), Piper Perabo (Covert Affairs), Kathryn Kelly (Nashville) et Finn Little (Those Who Wish Me Dead) seront récurrents dans la saison 4.

Sans surprise, avec un tel délai, les détails sur l’intrigue de la saison 4 de Yellowstone et, surtout, sur le sort de John Dutton (Kevin Costner) à la suite des évènements qui ont conclu la saison 3 sont gardés sous silence — dans ce sens, attention aux spoilers, car ce teaser dévoile la fin de cette saison 3 :

Paramount a bien entendu plus de Yellowstone à venir. Après la saison 4, le spin-off prequel Yellowstone: 1883 devrait suivre, étant donné que cette nouvelle série revenant sur l’installation des ancêtres Dutton dans le Montana doit entrer en production cet été.

Tags : Paramount Yellowstone

