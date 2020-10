Toi, moi et elle Saison 5 : La conclusion de l’histoire d’Emma, Jack et Izzy à découvrir dès maintenant sur Netflix

Même si la chaine Audience Network a cessé d’exister, You Me Her (Toi, moi et elle en version française) a pu se conclure puisque sa cinquième et dernière saison a été produite à temps. Elle arrive ainsi en France sur Netflix qui met dès aujourd’hui en ligne les 10 ultimes épisodes.

La saison 4 de You Me Her se terminait sur une rupture. Quand la saison 5 débute, Izzy (Priscilla Faia) fait son retour à Portland et découvre que les choses ont bien changé pendant son absence. Mais sa relation avec Emma (Rachel Blanchard) et Jack (Greg Poehler) est toujours aussi compliquée.

Si vous ne connaissez pas cette série de John Scott Shepherd, rappelons que You Me Her nous plonge dans les aléas d’une relation de polyamour, une relation amoureuse à trois. Tout débute avec Jack qui décide de suivre les conseils douteux de son frère en contactant Izzy, une étudiante de 25 ans menant une double vie d’escort-girl. Rapidement, sa femme Emma le réalise et les choses se compliquent quand elle entre à son tour dans la vie d’Izzy. Ils essaient alors de faire fonctionner les choses à trois.

Au niveau du casting, en plus de Greg Poehler, Rachel Blanchard et Priscilla Faia, nous retrouvons également Melanie Papalia, Jennifer Spence et Ennis Esmer.

