You Saison 3 : Joe et Love découvrent les problèmes de la vie de banlieue, dans un mois sur Netflix

Que se passe-t-il après le mariage quand on est obsessionnelle et dangereux pour Joe et Love ? La saison 3 de You répondra à cette question en octobre sur Netflix. Plus précisément, les nouveaux épisodes seront mis en ligne le 15 octobre prochain.

De quoi parle You ?

Si vous n’êtes pas familiers avec You, rappelons qu’il s’agit d’un adaptation du roman Parfaite en VF de Caroline Kepnes qui met en scène Penn Badgley (Gossip Girl) dans la peau de Joe Goldberg, un libraire qui tombe sous le charme de Beck (Elizabeth Lail) et est prêt à tout pour obtenir l’amour de la jeune femme. Alors que les accidents autour de Beck se multiplient et que la jeune femme ignore tout de la nature obsessionnelle de Joe, ce dernier ne connait pas non plus, malgré toutes ses recherches, toutes les facettes de sa bien-aimée — lire notre bilan.

La saison 2 se base sur Les corps cachés de Caroline Kepnes et suit Joe alors qu’il se trouve à Los Angeles où il rencontre Love Quinn (Victoria Pedretti), une future chef cuisinière pour laquelle il développe rapidement une obsession. Quand Candace (Ambyr Childers) refait surface et menace de ruiner ses plans, Joe est prêt à tout pour garder le contrôle de la situation. Les choses se compliquent alors instantanément.

En saison 3

Dans la troisième saison, Joe et Love sont désormais mariés et élèvent leur bébé en Californie du Nord, dans l’enclave de Madre Linda, où ils vivent entourés d’entrepreneurs qui ont réussi dans les nouvelles technologies, de blogueuses donneuses de leçons et de biohackers stars d’Instagram. Joe prend son nouveau rôle de mari et de père très au sérieux, mais il craint la dangereuse impulsivité de Love. Et puis il y a son cœur. Se pourrait-il que la femme qu’il recherche depuis toujours soit la voisine d’à côté ? S’échapper d’une cage au fond d’une cave est une chose. La prison d’un mariage parfait avec une femme qui vous lit comme dans un livre ouvert, en est une autre. L’évasion s’annonce plus délicate encore.

La distribution de la saison 3 de You

Le casting de la saison 3 de You rassemble Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn-Goldberg), Saffron Burrows (Dottie Quinn), Tati Gabrielle (Marianne), Dylan Arnold (Theo), Shalita Grant (Sherry), Travis Van Winkle (Cary), Scott Speedman (Matthew), Michaela McManus (Natalie), Shannon Chan-Kent (Kiki), Ben Menhl (Dante), Chris O’Shea (Andrew) et Christopher Sean (Brandon).

