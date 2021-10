Une saison 4 pour You, Netflix annonce déjà le renouvellement de la série

Vous allez pouvoir vous lancer dans la saison 3 de You dès demain en sachant que ce n’est pas la fin. En effet, Netflix annonce dès maintenant que la série a été renouvelée, You décroche donc une saison 4.

Naturellement, il est prématuré de discuter de ce qui va se produire dans la suite de la série de Sera Gamble et Greg Berlanti — sur laquelle Gamble occupe le rôle de showrunner.

Rappelons que, dans la troisième saison de You, Joe (Penn Badgley) et Love (Victoria Pedretti) sont désormais mariés et élèvent leur bébé en Californie du Nord, dans l’enclave de Madre Linda, où ils vivent entourés d’entrepreneurs qui ont réussi dans les nouvelles technologies, de blogueuses donneuses de leçons et de biohackers stars d’Instagram. Joe prend son nouveau rôle de mari et de père très au sérieux, mais il craint la dangereuse impulsivité de Love. Et puis il y a son cœur. Se pourrait-il que la femme qu’il recherche depuis toujours soit la voisine d’à côté ? S’échapper d’une cage au fond d’une cave est une chose. La prison d’un mariage parfait avec une femme qui vous lit comme dans un livre ouvert, en est une autre. L’évasion s’annonce plus délicate encore.

Pour ce qui en est du casting, nous retrouvons naturellement dans la saison 3 de You Penn Badgley (Joe Goldberg) et Victoria Pedretti (Love Quinn-Goldberg) qui sont accompagnés par Saffron Burrows (Dottie Quinn), Tati Gabrielle (Marianne), Dylan Arnold (Theo), Shalita Grant (Sherry), Travis Van Winkle (Cary), Scott Speedman (Matthew), Michaela McManus (Natalie), Shannon Chan-Kent (Kiki), Ben Menhl (Dante), Chris O’Shea (Andrew) et Christopher Sean (Brandon). Qui sera encore là en saison 4 ? La réponse prochainement.