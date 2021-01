Young Rock : Découvrez la jeunesse de Dwayne Johnson, dès maintenant dans un trailer et en février sur NBC

Après avoir lancé la nouveauté Mr. Mayor en janvier, une autre nouvelle comédie vient s’installer sur la grille des programmes de NBC. Plus précisément, la sitcom Young Rock sera diffusée sur le network américain à partir du 16 février 2021.

Cette création de Dwayne Johnson et Nahnatchka Khan s’inspire de la vie du premier et se centrera alors sur trois chapitres de son existence.

Ainsi, de son adolescence entourés de personnages colorés à sa vie professionnelle de catcheur en passant par ses années football à l’université, la série explore les évènements qui ont fait de Dawyne Johnson l’homme qu’il est devenu aujourd’hui et tous les personnages plus grandes que natures qu’il a rencontré au fil du temps.

Young Rock met à l’affiche Adrian Groulx, Bradley Constant et Uli Latukefu jouant respectivement Dwayne Johnson à 10 ans, 15 ans et 18-20 ans. Ils sont entourés par Stacey Leilua, Joseph Lee Anderson, Ana Tuisila et Dwayne Johnson dans son propre rôle.

Tags : Network moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.