Une saison 2 pour Young Royals, le jeune héritier de Suède poursuit ses études sur Netflix

Il n’y a pas que la famille royale britannique qui est populaire sur Netflix dernièrement, puisque celle de Suède a visiblement su trouver un large public. La plateforme de streaming annonce ainsi que sa série adolescente Young Royals reviendrait pour une saison 2.

De quoi parle Young Royals ?

Création de Lisa Ambjörn, Lars Beckung, et Camilla Holter, Young Royals s’intéresse au prince Wilhelm (Edvin Ryding) qui croit enfin avoir l’occasion de découvrir qui il est vraiment et le genre de vie qu’il souhaite mener en arrivant dans le prestigieux internat d’Hillerska.

Wilhelm se prend a rêver d’un futur où il jouirait d’une pleine liberté et d’un amour inconditionnel, dégagé de toute obligation royale. Mais quand il se retrouve soudainement premier dans l’ordre de succession au trône, le dilemme prend une toute autre ampleur et il lui faut choisir entre son amour et son devoir.

Young Royals has been renewed for Season 2! 👑 pic.twitter.com/F64PierQ6z — Netflix (@netflix) September 22, 2021

Pour rappel, la distribution de la première saison de Young Royals rassemble Edvin Ryding, Pernilla August, Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla, et Omar Rudberg.