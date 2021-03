Des saisons 5, 6 ET 7 pour Young Sheldon, la sitcom de CBS a de beaux jours devant elle

Sheldon Cooper continue de grandir sur CBS ! Le network américain vient de passer commande pour trois saisons supplémentaires de Young Sheldon, à commencer par une saison 5 qui sera naturellement diffusée au cours de la saison télévisuelle 2021-2022. Cela assure en tout cas que la sitcom reste à l’antenne jusqu’à la saison 2023-2024.

Série dérivée dérivée de The Big Bang Theory, Young Sheldon nous vient de Chuck Lorre et Steve Molaro et nous relate la jeunesse de Sheldon Cooper, qui est entré au lycée à l’âge de 9 ans. La distribution rassemble Iain Armitage (Sheldon Cooper), Zoe Perry (Mary Cooper), Lance Barber (George Cooper Sr.), Montana Jordan (George “Georgie” Cooper Jr), Raegan Revord (Missy Cooper) et Annie Potts (Constance “Connie” Tucker).

Renouveler Young Sheldon n’a pas dû être une décision bien difficile pour CBS qui avait déjà, pour rappel, passé commande des saisons 3 et 4 en même temps. Il faut dire que la sitcom est tout simplement la numéro 1 des comédies de network, et se classe cinquième des programmes les plus suivis de CBS (tous confondus).

En plus de Young Sheldon, rappelons que CBS a déjà renouvelé les comédies The Neighborhood et Bob Hearts Abishola pour une saison 4 et une saison 3 respectivement. Elle a également annoncé que Mom se terminait cette saison.

