Younger Saison 7 : Liza et ses amis font leur ultime retour dans moins d’un mois sur Paramount+

La saison 7 de Younger a été annoncée comme également la dernière de la série, et il faudra se rendre sur Paramount+ (et non TV Land) pour la découvrir, à partir du 15 avril avec les quatre premiers épisodes.

Avec l’annonce de cette date de lancement pour l’ultime saison de Younger, Paramount+ a également mis en ligne une petite vidéo avec le casting pour accompagner la nouvelle et commencer ainsi à préparer le public pour la fin.

Création de Darren Star basée sur le livre du même nom et lancée en 2005, Younger suit Liza Miller (Sutton Foster) qui travaille dans le monde très compétitif de l’édition tout en jonglant avec les problèmes qui naissent lorsque l’on mélange travail et amour, et encore plus lorsque l’on a menti sur son âge pour réussir à décrocher le job de ses rêves.

Dans cette saison 7 de Younger, la vie personnelle de Liza est toujours mouvementée alors qu’elle tente surtout de rester fidèle à elle-même. Après avoir rencontré des obstacles à son travail, Kelsey (Hilary Duff)a des doutes sur les choix de carrière qu’elle a faits et va se découvrir un nouvel intérêt créatif.

We aren't ready to say goodbye to this incredible cast! ❤️ Get early access to the final season of @YoungerTV starting with the first 4 eps April 15 on #ParamountPlus. https://t.co/UaLkKyGEDi #Younger pic.twitter.com/OiPmYHGYl1 — Paramount+ (@paramountplus) March 17, 2021

Younger Saison 7 réunit Sutton Foster, Debi Mazar, Miriam Shor, Nico Tortorella, Hilary Duff, Molly Bernard, Peter Hermann et Charles Michael Davis.

