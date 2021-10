Younger Saison 7 : Dernier Chapitre pour Liza et ses amis, à partir de ce soir sur Teva

C’est en avril que Liza et ses amis ont fait leur retour avec la septième et dernière saison de Younger sur Paramount+ aux États-Unis et nous allons pouvoir découvrir ces ultimes épisodes en France dès ce soir, puisque la diffusion de cette saison 7 débute ce mardi à 22h40 sur Teva — derrière la saison 4 de The Good Fight.



De quoi parle Younger ?

Création de Darren Star basée sur le livre du même nom et lancée en 2005, Younger suit Liza Miller (Sutton Foster) qui travaille dans le monde très compétitif de l’édition tout en jonglant avec les problèmes qui naissent lorsque l’on mélange travail et amour, et encore plus quand l’on a menti sur son âge pour réussir à décrocher le job de ses rêves.

En saison 7…

Dans cette saison 7 de Younger, la vie personnelle de Liza est toujours mouvementée alors qu’elle tente surtout de rester fidèle à elle-même. Après avoir rencontré des obstacles à son travail, Kelsey (Hilary Duff) a des doutes sur les choix de carrière qu’elle a faits et va se découvrir un nouvel intérêt créatif.

Le casting de Younger

La distribution de cette saison 7 de Younger rassemble pour la dernière fois donc Sutton Foster, Debi Mazar, Miriam Shor, Nico Tortorella, Hilary Duff, Molly Bernard, Peter Hermann et Charles Michael Davis.