Younger Saison 7 : Dernier Chapitre pour Liza et ses amis, à partir d’aujourd’hui sur Paramount+

Liza et ses amis font leur ultime retour avec la septième et dernière saison de Younger sur Paramount+ (et non TV Land), à partir de ce jeudi 15 avril avec les quatre premiers épisodes. La suite de la saison est alors ensuite mise en ligne un épisode par semaine tous les jeudis.



Création de Darren Star basée sur le livre du même nom et lancée en 2005, Younger suit Liza Miller (Sutton Foster) qui travaille dans le monde très compétitif de l’édition tout en jonglant avec les problèmes qui naissent lorsque l’on mélange travail et amour, et encore plus lorsque l’on a menti sur son âge pour réussir à décrocher le job de ses rêves.

Dans cette saison 7 de Younger, la vie personnelle de Liza est toujours mouvementée alors qu’elle tente surtout de rester fidèle à elle-même. Après avoir rencontré des obstacles à son travail, Kelsey (Hilary Duff) a des doutes sur les choix de carrière qu’elle a faits et va se découvrir un nouvel intérêt créatif.

Younger Saison 7 rassemble dans son casting Sutton Foster, Debi Mazar, Miriam Shor, Nico Tortorella, Hilary Duff, Molly Bernard, Peter Hermann et Charles Michael Davis.

Tags : Paramount Younger

