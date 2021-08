Une saison 2 pour Your Honor, le juge Michael Desiato reviendra sur Showtime l’année prochaine

Puisque nous n’avions pas eu de nouvelle de Your Honor depuis la fin de sa diffusion cet hiver, on pouvait penser que la série s’en tiendrait à une saison, mais cela ne sera pas le cas. Showtime annonce en effet qu’une saison 2 de 10 épisodes a été commandée et arrivera l’année prochaine sur la chaine américaine — en France, la série est proposée sur Canal+.

Autre confirmation, le scénariste Peter Moffat sera de retour au poste de showrunner et Bryan Cranston reviendra également dans le rôle pour lequel il a été nommé au Golden Globes.

De quoi parle Your Honor ?

Adaptation de la série israélienne Kvodo de Ron Ninio et Shlomo Mashiach par Peter Moffat (Criminal Justice), Your Honor met en scène Bryan Cranston dans la peau d’un juge respecté dont le fils a un accident de voiture et est coupable d’un délit de fuite en Nouvelle-Orléans. La victime se révèle être membre de la pègre et s’amorce alors pour le père et le fils un véritable jeu de mensonges, de tromperie et de choix impossible dans le but de ne pas se faire prendre.

Notons que la série israélienne connait également une adaptation française avec Gérard Depardieu et Kad Merad, sous le titre Un homme d’honneur qui sera prochainement diffusée sur TF1.

La distribution de Your Honor rassemble Bryan Cranston, Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg, Sofia Black D’Elia, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Hope Davis, Margo Martindale, Michael Desiato, Amy Landecker, Lilli Kay, Tony Curran, Keith Machekanyanga, Lamar Johnson et Benjamin Flores, Jr.

