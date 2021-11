Pas de saison 2 pour Zéro, le super-héros ne reviendra pas sur Netflix

Lancée au printemps dernier sur Netflix, la série italienne Zéro nous introduisant à un nouveau super-héros ne se poursuivra pas au-delà de sa première saison. Elle a en effet été officiellement annulée par la plateforme de streaming.

C’est la responsable des programmes originaux italiens Tinny Andreatta qui le confirme dans une interview pour La Republicca, déclarant qu’il n’y avait pas eu assez de spectateurs pour justifier une saison 2. La série s’arrête alors sur un cliffhanger.

De quoi parle Zéro ?

Créée par Menotti et écrite par Antonio Dikele Distefano, cette première saison de Zéro nous raconte l’histoire d’un adolescent timide capable de se rendre invisible qui doit maîtriser ce pouvoir pour défendre son quartier, au détriment de ses ambitions artistiques. Cela ne fait pas de lui un super-héros, mais plutôt un héros moderne qui prend conscience de ses pouvoirs lorsque le Barrio, le quartier de la banlieue milanaise qu’il cherchait à fuir, est en danger. Revêtant malgré lui l’inconfortable panoplie du héros, Zéro découvre, au gré de l’aventure, l’amitié de Sharif, Inno, Momo et Sara… et peut-être même l’amour.

Au casting de cette première et unique saison de Zéro, nous trouvons Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall, Virgina Diop, Alex Van Damme, Frank Crudele, Giordano de Plano, Ashai Lombardo Arop, Roberta Mattei, Miguel Gobbo Diaz et Livio Kone.