Zoey et son incroyable Playlist Saison 1 : Jane Levy voit les gens chanter dès ce soir sur Warner TV

si Crazy Ex-Girlfriend est terminée, les amateurs de fantaisie musicale ne sont pas pour autant délaissés. Cette année 2020 est marquée par une nouvelle série dans ce genre, Zoey et son incroyable Playlist, qui est diffusée en France sur Warner TV à partir de ce mardi 19 mai.

De son titre original Zoey’s Extraordinary Playlist, Zoey et son incroyable Playlist est une création d’Austin Winsberg qui s’intéresse à Zoey Clarke (Jane Levy), une développeuse informatique à San Francisco. Après un événement inexplicable, Zoey, qui a toujours préféré les podcasts à la pop, se met soudain à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent – sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus – sous la forme de chansons célèbres.

Elle pense tout d’abord qu’elle perd la tête, mais après avoir pris conseil auprès de son voisin musicophile, Mo et fait une découverte capitale sur son père malade, Zoey réalise que ce don en apparence infortuné peut en réalité s’avérer être une chance extraordinaire qui lui permet de se relier au monde d’une façon

incomparable.

La première saison de Zoey et son incroyable Playlist se compose de 12 épisodes et réunit dans sa distribution Jane Levy, Skylar Astin, Peter Gallagher, Alex Newell, John Clarence Stewart, Carmen Cusack et Mary Steenburgen.

