Zoey et son incroyable playlist Saison 2 : Zoey trouve sa propre voix, à partir de ce soir sur NBC

Zoey entend de nouveau les pensées de ceux qui l’entourent sous forme de chansons avec la saison 2 de la comédie musicale Zoey et son incroyable playlist qui est diffusée sur NBC à partir ce de 5 janvier 2021.

Si vous ne connaissez pas la série qui est diffusée en France sur Warner TV, Zoey’s Extraordinary Playlist est une création d’Austin Winsberg qui suit Zoey Clarke (Jane Levy), une codeuse qui fait carrière à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey, qui a toujours préféré les podcasts à la pop, se met soudainement à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent — sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus — sous la forme de chansons célèbres. Elle pense tout d’abord qu’elle perd la tête, mais après avoir pris conseil auprès de son voisin musicophile et fait une découverte capitale sur son père malade, Zoey réalise que ce don en apparence infortuné peut en réalité s’avérer être une chance extraordinaire qui lui permet de se relier au monde d’une façon incomparable.

En saison 2 de Zoey et son incroyable playlist, Zoey et sa famille tentent de retrouver un équilibre et de faire face à ce qui est leur nouveau normal après avoir été frappé par la tragédie. Tandis que Zoey établit une nouvelle dynamique à son travail et dans sa vie privée, son pouvoir musical continue de la placer dans des situations compliquées et inconfortables, mais aussi de lui montrer le monde sous un jour différent alors qu’elle essaie de retrouver la joie et de reconnecter avec ses proches.

La saison 2 de Zoey et son incroyable playlist met à l’affiche Jane Levy (Zoey Clarke), Skylar Astin (Max Richman), Alex Newell (Mo), John Clarence Stewart (Simon Haynes), Mary Steenburgen (Maggie Clarke), Andrew Leeds (David Clarke), Alice Lee (Emily Kang), Michael Thomas Grant (Leif Donnelly) et Kapil Talwalkar (Tobin Batra). Ils sont rejoints par Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), un nouveau programmeur à Sprq Point, Felix Mallard (Happy Together, Neighbours) dans le rôle d’une ancienne connaissance de Zoey ainsi que Jenna Kang, qui incarne la soeur d’Emily.

