Pas de saison 3 pour Zoey et son incroyable playlist, NBC annule la série musicale

Zoey est arrivée au bout de son incroyable playlist sur NBC qui nous annonce que la série Zoey et son incroyable playlist n’aura pas de saison 3, et vient d’être annulée.

Il fut un temps question de poursuivre la série avec Jane Levy sur le service de streaming Peacock pour une ultime saison, mais les discussions n’ont finalement pas abouti. Lionsgate, le studio derrière Zoey et son incroyable playlist, n’a pas pour autant baissé les bras et tente donc maintenant de trouver une nouvelle maison au show.

Diffusée en France sur Warner TV, Zoey et son incroyable playlist est une création d’Austin Winsberg qui suit Zoey Clarke (Jane Levy), une codeuse qui fait carrière à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey, qui a toujours préféré les podcasts à la pop, se met soudainement à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent — sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus — sous la forme de chansons célèbres. Elle pense tout d’abord qu’elle perd la tête, mais ne tarde pas à réaliser que ce don en apparence infortuné peut en réalité s’avérer être une chance extraordinaire qui lui permet de se relier au monde d’une façon incomparable.

Notons que la saison 2 de Zoey et son incroyable playlist, se termine sur une sorte de cliffhanger. Le showrunner Austin Winsberg a clairement encore des idées et des chansons dans la tête et a par ailleurs demandé le soutien des spectateurs sur twitter pour aider à sauver la série.

Zoey et son incroyable playlist met à l’affiche Jane Levy (Zoey Clarke), Skylar Astin (Max Richman), Alex Newell (Mo), John Clarence Stewart (Simon Haynes), Mary Steenburgen (Maggie Clarke), Andrew Leeds (David Clarke), Alice Lee (Emily Kang), Michael Thomas Grant (Leif Donnelly) et Kapil Talwalkar (Tobin Batra).

