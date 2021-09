Zoey et son incroyable playlist : Pas de saison 3, mais un téléfilm de conclusion sur Roku

Près de trois mois après l’annonce de l’annulation de Zoey et son incroyable playlist par NBC, les fans de la série peuvent se réjouir : Zoey fera bel et bien son retour, non pas pour une troisième saison, mais au moins pour un téléfilm de conclusion grâce à Roku.

De Quoi parle Zoey et son incroyable playlist ?

Diffusée en France sur Warner TV, Zoey et son incroyable playlist est une création d’Austin Winsberg qui suit Zoey Clarke (Jane Levy), une codeuse qui fait carrière à San Francisco. Après un événement inhabituel, Zoey, qui a toujours préféré les podcasts à la pop, se met soudainement à lire les désirs, pensées et besoins intimes des gens qui l’entourent — sa famille, ses collègues, ainsi que de parfaits inconnus — sous la forme de chansons célèbres. Elle pense tout d’abord qu’elle perd la tête, mais ne tarde pas à réaliser que ce don en apparence infortuné peut en réalité s’avérer être une chance extraordinaire qui lui permet de se relier au monde d’une façon incomparable.

Au programme du téléfilm…

Intitulée Zoey’s Extraordinary Christmas, il s’agira comme son titre l’indique d’un téléfilm de Noël qui sera mis en ligne pour les fêtes de fin d’année. La production commence ce mois-ci à Vancouver avec Jane Levy (Zoey Clarke) et le reste du casting de la série.

Skylar Astin (Max Richman), Alex Newell (Mo), John Clarence Stewart (Simon Haynes), Andrew Leeds (David Clarke), Alice Lee (Emily Kang), Michael Thomas Grant (Leif Donnelly) Kapil Talwalkar (Tobin Batra), David St. Louis (Perry), Mary Steenburgen (Maggie Clarke), Peter Gallagher (Mitch Clarke) et Bernadette Peters (Deb) ont tous été confirmés pour ce téléfilm qui reprendra là où la saison 2 s’est arrêtée.

Qu’est-ce que Roku ?

Roku Inc est une société américaine qui produit des lecteurs de streaming. Sa mission “consiste à offrir l’accès à l’ensemble de l’écosystème télévisuel dans le monde entier, en tant que plateforme de streaming TV. ” Roku a lancé sa propre chaine de streaming, appelée The Roku Channel en octobre 2017 qui est gratuit, mais se repose sur les publicités.

Le téléfilm Zoey sera ainsi mis en ligne gratuitement sur Roku Channel, ainsi que les 25 épisodes de la série plus tard cet automne.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.