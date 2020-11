Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2), Mr. Mayor (Saison 1), la franchise Chicago… NBC dévoile les dates de mi-saison

Après ABC, le network américain nous dévoile à son tour son programme de mi-saison avec le retour de Zoey, mais des absences notables.

Ainsi, On pourra en tout cas retrouver en début d’année Zoey’s Extraordinary Playlist avec sa saison 2, ainsi que la suite des saisons pour la franchise Chicago, ou encore pour This is Us avec sa saison 5 ou encore The Blacklist avec sa saison 8 — les séries ayant à peine fait leur retour qu’elles sont entrées en pause pour Thanksgiving et Noël.

Le mois de janvier sera marquée par une nouveauté, à savoir Mr. Mayor, une sitcom nous venant de Tina Fey et Robert Carlock qui met en scène Ted Danson dans la peau d’un riche homme d’affaires qui se présente aux élections pour devenir maire de Los Angeles pour toutes les mauvaises raisons. Après avoir obtenu la victoire, il doit donc découvrir quels sont ses idéaux, gagner le respect de son personnel, connecter avec sa fille adolescente et garder le contrôle sur la population de coyotes.

On peut, au final, noter les séries manquantes : Brooklyn Nine-Nine (saison 8), Good Girls (saison 4), Manifest (saison 3), New Amsterdam (saison 3) et la nouveauté Law & Order: Organized Crime.

Lundi 4 janvier

Ellen’s Game of Games (Season premiere)

Ellen’s Game of Games

The Wall (Season premiere)

Mardi 5 janvier

Zoey’s Extraordinary Playlist (saison 2)

This Is Us (Suite Saison 5)

Nurses (Suite Saison 1)

Mercredi 6 janvier

Chicago Med (Suite Saison 6)

Chicago Fire (Suite Saison 9)

Chicago PD (Suite Saison 8)

Vendredi 7 janvier

Mr. Mayor, 2 épisodes (Saison 1)

Law & Order: Special Victims Unit (Suite Saison 22)

Dateline NBC

Lundi 11 janvier

Ellen’s Game of Games

The Wall

Weakest Link

Jeudi 14 janvier

Mr. Mayor (Saison 1)

Superstore (saison 6)

Law & Order: Special Victims Unit (Suite Saison 22)

Dateline NBC

Vendredi 22 janvier

The Blacklist (Suite Saison 8)

Dateline NBC

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.