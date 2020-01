Secret Diary of a Call Girl : Pour quelques heures avec Belle

À l’ère du Peak TV, Critictoo se lance dans un challenge « 52 semaines, 52 séries » en proposant une fois par semaine un retour sur une série terminée.

Production ITV2 inspirée par les entrées de blog et le roman de Belle de Jour, une véritable call-girl londonienne, les quatre saisons de Secret Diary of a Call Girl nous relatait les tribulations d’Hannah/Belle cherchant un juste milieu entre sa vie personnelle et professionnelle. Portée majoritairement par Billie Piper, la série — intitulée en France Journal intime d’une call-girl — oscillait sans grand mal entre touches d’humour, envolées dramatiques et quelques réflexions intéressantes sur le statut de travailleur du sexe.

Il y avait pourtant quelques craintes à avoir concernant la série et son postulat de base. Dramatiser la prostitution au point de la rendre attrayante, sans jamais s’arrêter sur les dangers, était un risque que les scénaristes sont parvenus à éviter de justesse. La vision a beau être positive dans l’ensemble, appuyée par un propos féministe bienvenue, il n’en reste pas moins que les clients de Belle, aussi différents les uns des autres, apportent de quoi alimenter le champ des possibles.

Cela dit, Secret Diary of a Call Girl se concentre plus sur l’histoire de son héroïne que sur le discours social et politique qui découle de sa situation. Hannah/Belle est présentée comme une jeune femme qui sait ce qu’elle veut et qui sait comment l’obtenir. À aucun moment n’est-elle présentée comme honteuse face à sa situation et finalement, son réel combat va être de concilier ses deux identités pour autrui. Pour elle, tout est clair, mais c’est une fois de plus le poids du regard de l’autre qui vient entacher son bonheur.

Hannah/Belle est heureuse professionnellement, mais il est plus difficile pour elle de trouver un semblant de normalité et d’intimité hors de ce qu’elle propose à ses clients. Le discours à ce propos reprend souvent les grandes lignes des romances sans en réinventer les codes. Rien n’est neuf et pourtant, cette recherche simple de l’homme qui l’aimera inconditionnellement et ne voudra pas la changer réussit à être émouvante, une fois les poncifs du genre dépassés.

Si tout ce qui concerne Hannah/Belle est relativement bien ficelé et ne laisse que peu de chance au hasard, le traitement des seconds rôles n’est pas aussi solide. Ben (Iddo Goldberg), le meilleur ami d’Hannah, aussi bienveillant que transparent au cours des premières saisons, n’arrive à tirer son épingle du jeu que bien trop tard. Il en est de même pour Bambi (Ashley Madekwe), protégée de Belle et nouvelle call girl, avec qui on apprend les ficelles du métier, qui manque malheureusement d’espace pour s’imposer, malgré des arcs narratifs plaisants à son égard.

Secret Diary of a Call Girl est clairement une série imparfaite, mais qui a parfaitement compris comment raconter une histoire au travers d’une protagoniste attachante. L’adaptation fonctionne grâce aux interventions d’Hannah/Belle qui brisent le quatrième mur, plaçant le spectateur comme le lecteur de son journal intime. Il manque parfois d’un propos plus substantiel sur les problématiques liées à l’univers de la prostitution, mais l’ensemble parvient avant tout à être positif sans entrer dans le domaine du mensonger.

Au final, presque 10 ans après son dernier épisode, la série n’en reste pas moins une valeur sûre à la fois émotionnelle et drôle, qui saura ravir les amateurs de drames et de romances.

