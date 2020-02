Star Trek: Picard Saison 1 Episode 4 : La Candeur Absolue

Alors que cette première saison de Star Trek: Picard s’approche de sa moitié, nous voilà finalement dans l’espace, en route vers Freecloud. Seulement, Jean-Luc n’a pas fini de recruter les membres de son équipe pour sa mission de sauvetage impossible.

Les aventures de Jean-Luc Picard sont nombreuses. Entre Star Trek : The Next Generation, les films qui ont suivi, les nombreux livres et autres jeux prenant place dans la franchise, il y a matière à explorer. Néanmoins, les scénaristes préfèrent éviter de toucher à tout cela quand il est question de leur intrigue principale — pour le reste, ils ne se gênent pas. Le fan-service aidant à faire patienter.

Ainsi, cet épisode 4 continue le long et laborieux travail d’exposition qui sert à alimenter la construction d’une nouvelle mythologie. Celle-ci se focalise sur les évènements qui ont mené l’amiral Picard à sa retraite et se limite finalement à une conséquente liste de regrets.

Dans ce sens, Star Trek: Picard apparait être avant tout une série à propos d’un homme qui est confronté à son passé et ses défaillances pour mieux les surmonter. Il a échoué à sauver des millions, mais risque tout pour sauver une vie dans une dernière tentative de rédemption.

Tout cela fonctionnerait mieux avec une autre figure trekkienne. Jean-Luc Picard est forcé dans ce narratif et les scénaristes sont obligés d’en rajouter encore et encore pour essayer de crédibiliser le point qu’ils veulent faire sans trop dénaturer le personnage. Dans cet épisode, cela se traduit par un passage sur une planète où les habitants font un effort particulier pour articuler tous leurs griefs à l’encontre de l’amiral.

Si cela n’était pas assez, voilà qu’on nous introduit une relation avec un enfant qui, quatorze ans plus tard, vient rajouter un peu plus de regrets et d’incompréhension à toute l’affaire. Heureusement, que ce garçon est devenu un guerrier, comme cela il peut se joindre à l’aventure. Les connexions sont quelque peu poussives pour continuer à alimenter l’idée que cette mission doit livrer une forme de rédemption qui n’était pas nécessaire pour justifier qu’un explorateur comme Picard reparte à l’aventure. Tout est compliqué par de la politique et des digressions sur un passé improvisé qui manque de consistance.

Afin de rendre cela moins évident, les scénaristes de Star Trek: Picard continue d’exploiter un des avantages de cette franchise, puisqu’il termine l’épisode en ramenant une de ses figures les plus populaires. Le timing permet de rapidement faire oublier la lourdeur qui a précédé en donnant envie de revenir pour la suite. C’est artificiel, mais cela fonctionne sur le moment.

Espérons que, maintenant que l’équipe est étoffée, cette première saison de Star Trek: Picard va en finir avec les détours pour se diriger directement vers une destination où l’on pourra finalement voir l’ensemble prendre corps. En attendant donc, ce début dans l’espace ressemble à ce qu’il se passait sur Terre, l’histoire continuant à être introduite, l’aventure peinant à démarrer.

