The Flash Saison 6 Episode 14 : La speedforce en péril

Après une première partie de saison pour nous préparer à la Crise, The Flash semble articuler la seconde autour des retombées de la Crise. L’équipe créative de The Flash étant ce qu’elle est, elle le fait en exploitant les ficelles si familières à la série. Les choses seraient bien différentes si Barry ne pouvait pas se blâmer pour tout ce qui ne va pas, n’est-ce pas ?

Avant d’en arriver là, cet épisode de The Flash nous propose de reconnecter avec Kid Flash. Wally West est de retour à Central City avec une nouvelle Zen Attitude, mais aussi pas mal de colère en lui. En somme, Wally n’est pas la version la plus fun de lui-même encore, celle que l’on a pu apercevoir lors de son passage dans Legends of Tomorrow. On doit donc se contenter d’un Wally prêt à nous délivrer de la sagesse, ayant acquis un peu de savoir lié à ses pouvoirs, mais qui a toujours besoin des bons mots de Joe West pour bien agir.

En plus de l’apparition de Kid Flash, nous avons le retour de Cisco après son petit tour de la planète, et un passage à Atlantis, nous assurant au moins un épisode de The Flash à la dynamique plus naturelle. Certes, Cisco n’est pas revenu apaiser, au contraire, le scientifique devant se confronter au fait que voyager ne résout pas les problèmes que l’on a laissé derrière soi. À commencer par cette façon qu’il a de repousser les autres quand il a besoin d’eux ou qu’ils ont besoin de lui.

La victime du comportement irritant de Cisco se révèle être ce brave Nash, qui voit des fantômes, mais cherche une explication à ce phénomène. Cependant, le retour d’Eobard Thawne nous avait été teasé, et le voilà qui revient en force. Plus qu’une apparition, il est un ennemi qui a soif de meurtres. À ce stade, il semble que les scénaristes souhaitent juste s’appuyer sur des éléments familiers pour assurer un brin d’investissement dans l’histoire et faire monter la pression. Je dirais bien qu’ils sont prêts à balancer le semblant de cohérence narrative pour y arriver, mais The Flash et cohérence sont des antonymes à ce stade.

Dans tous les cas, on peut dire que l’épisode ne chôme pas. Retour de Kid Flash. Retour de Cisco. Retour de Thawne. Ajoutons par-dessus Iris coincée dans son Monde Miroir, les problèmes de la speedforce et… Turtle 2.0, la meta-humaine à arrêter. Sur ce dernier point, la volonté des scénaristes de maintenir la formule d’un vilain à stopper dans un épisode aussi surchargé est tout simplement ridicule. Cela fait simplement perdre du temps et la galerie de méchants de The Flash est traitée avec une superficialité désarmante.

Le problème Turtle 2.0 ne peut de toute façon pas vraiment marquer les esprits quand Barry et Wally découvrent que la speedforce est en train de mourir, à cause des actions du premier. C’est plus compliqué que cela, mais l’équipe créative aime que son héros porte le poids du monde sur ses épaules et surtout se juge responsable de tout ce qui ne va pas. Flashpoint aurait dû simplement être le dernier scénario à ce sujet, surtout que présentement, Barry n’est pas pleinement responsable de la destruction de la speedforce – encore plus lorsque ses actions ont pris place durant la Crise, pour sauver le monde.

Cependant, cela met en avant la façon dont l’équipe créative ne cesse de rejouer les mêmes notes dans l’espoir de pouvoir créer une connexion plus forte. The Flash est une série qui ne cesse de se répéter, même lorsqu’elle doit aller de l’avant. On ne peut qu’espérer que tous les évènements qui prennent place actuellement – car il y a de quoi faire – entraine la série et donner forme à son monde post-crisis avec plus de conviction.

