Que vaut Tommy, la série policière et politique de CBS avec Edie Falco ?

Il y a quelques mois, Madam Secretary se terminait sur CBS. Le network parait avoir trouvé une remplaçante assez rapidement avec Tommy, la dernière création de Paul Attanasio (Homicide, House, Bull).

Ainsi, nous avons le droit à une nouvelle série politique centrée sur une femme dans une position de pouvoir qui a le mérite d’être également une série policière. L’histoire nous entraine à Los Angeles auprès d’Abigail « Tommy » Thomas (Edie Falco), une haute gradée de la police de New York qui devient la Chef de la Police locale. C’est un challenge de taille pour Tommy qui doit dès lors utiliser son imparable honnêteté et des tactiques risquées pour naviguer les problèmes sociaux et politiques qui s’entremêlent avec le maintien de la paix.

Une formule efficace

Il n’est pas question de livrer une version L.A. de Blue Bloods qui mélange le drame familial avec le policier. Dans le cas de Tommy, même si nous avons le droit à une affaire majeure par semaine — la chef de la police ne va pas s’intéresser à de banales infractions — les enjeux reposent sur la manière dont Tommy va réussir à imposer sa façon d’opérer pour obtenir le résultat rechercher, on ne suit pas les détectives et officiers. Cela passe donc par des rendez-vous avec le maire, des négociations avec d’autres branches du gouvernement ou simplement des discussions avec la communauté. Il y a toujours un compromis à faire.

C’est dans ce sens que la série se révèle être en grande partie politique. Le travail de la police n’est cependant pas oublié et il y a même une touche de drame familial. Tous les angles sont couverts et l’expérience de Paul Attanasio se retrouve dans la formule impeccablement équilibrée. Nous avons là un procedural drama qui, après une poignée d’épisodes, continue de définir son univers et ses codes, mais fait preuve d’une maturité dans son exécution qui rend l’ensemble déjà très efficace.

Une chef de la police pas comme les autres

Bien entendu, l’attrait premier de Tommy n’est autre qu’Edie Falco. Il y a de quoi être surpris de la voir à la tête d’une série CBS, mais personne ne peut renier le plaisir de la retrouver à l’écran. De plus, il est difficile d’imaginer qu’une actrice de son calibre allait jouer un personnage fade et unidimensionnel.

Certes, en ce début de série, Edie Falco fait le plus lourd du travail pour exprimer la complexité d’Abigail Thomas. La chef de la police sur tous les fronts et, si cela permet d’exploiter ses principaux traits de caractère, il y a finalement peu de temps pour la laisser dévoiler ses défaillances. De plus, les scénaristes ont donné à Tommy des bagages assez lourds — elle a plus ou moins abandonné sa famille quand elle a fait son coming out et reconnecte à peine avec sa fille —, mais l’on passe heureusement assez vite à autre chose. Il y a matière à creuser plus, mais l’intérêt est surtout posé sur la personne qu’est à présent Tommy. Elle est la Chef de la police après tout.

Presque un ensemble show

De plus, ce n’est pas parce que la série se nomme Tommy qu’il n’est question que d’elle. Diriger la police de Los Angeles n’est pas le travail d’une seule personne et l’entourage de Tommy n’est pas négligé. Il est même étonnant de voir à quelle vitesse les différentes figures clés du show sont étoffées. Certes, ce n’est que le début, même personne n’est réellement traité comme une commodité.

Après seulement 5 épisodes, la première saison de Tommy a toutes les bases d’une série maitrisée. Les différentes thématiques abordées surfent sur l’actualité et gagneraient à être plus étoffées pour apparaitre moins accessoires, mais ce sont vraiment les personnages — et la présence d’Edie Falco — qui rend l’ensemble attractif. C’est un départ prometteur et l’on peut espérer que CBS lui offrira la chance de continuer.

