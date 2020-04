Treme, l’authentique portrait de la Nouvelle-Orléans

À l’ère du Peak TV, Critictoo se lance dans un challenge « 52 semaines, 52 séries » en proposant une fois par semaine un retour sur une série terminée.

En août 2005, l’ouragan Katrina atteignait La Nouvelle-Orléans et laissa ainsi une marque indélébile sur la ville et ses habitants. Aujourd’hui perçu comme possiblement la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire des États-Unis, Katrina a mis en avant l’incompétence de l’administration Bush à faire face à une catastrophe naturelle. De manière générale, on peut tout simplement dire que cela reste l’un des exemples les plus probants pour montrer les défaillances d’un gouvernement lorsqu’il faut faire face à une crise. L’histoire ne cesse de nous montrer que les institutions ne sont pas adaptés.

Il y a 10 ans de cela, et plus spécifiquement un 11 avril 2010 sur HBO, David Simon et Eric Overmyer (Homicide, The Wire) décidait de revenir sur le long processus de reconstruction touchant la Nouvelle Orléans après le passage de l’ouragan, sous fond de Jazz avec Treme. Du coup, son histoire débute juste trois mois après la catastrophe naturelle pour nous dépeindre le quotidien de multiples musiciens, cuisiniers, avocats, professeurs qui tentent de rebâtir leur existence.

La série est basiquement un drame humain et une véritable peinture économico-politico-sociale d’une ville à la personnalité hors du commun. On pourrait d’ailleurs dire que Treme est en premier lieu au sujet de cette ville. C’est un show qui traite de ceux qui font La Nouvelle-Orléans, de ceux qui représentent sa culture et qui participent à maintenir bien vivante son identité.

Treme pourrait être qualifiée de brochure touristique honnête, drôle et touchante. Difficile de ne pas y voir une invitation après 4 saisons – pour un total de 36 épisodes – qui se seront attelées à retranscrire avec la plus grande des sincérités un quotidien qui est fait de multiples épreuves, de hauts et de bas, mais qui se caractérise surtout par un amour communicatif pour un lieu qui menace sans cesse de disparaitre.

Nous avons là une série qui est peuplée de personnages tentant de relier les deux bouts, de vivre de leur passion pour la musique, de rester sur ces terres coûte que coûte, de participer à leur Mardi Gras, de danser dans la rue, d’enterrer leurs morts selon leurs traditions et de communiquer aux futures générations leurs idéaux, rêves et espoirs. Katrina a emporté à la fois leurs demeures et une partie des habitants, mais ceux qui sont restés ou qui cherchent à revenir se battre pour maintenir intacts leur culture et leur style de vie.

Cela n’est pas une tâche aisée et Treme n’épargne personne quand il est question de montrer comment tout un pays – et surtout un gouvernement – a tourné son dos à une région détruite qui a pourtant terriblement besoin d’aide.

La série ne se contente pas de parler des échecs, puisqu’une fois que les premiers cris sont passés, l’attention est portée ailleurs, la vie continue et il faut se battre pour le futur. La volonté de se relever après le drame n’est néanmoins pas forcément suffisante et tout le monde ne s’en sortira pas, car derrière les dégâts matériels, c’est un tumulte émotionnel qui prend corps.

Il n’est dès lors pas difficile de connecter avec la détresse des personnages qui cherchent à reconstruire leur existence envers et contre tout ce qui a pu arriver dans leur ville, pour ne pas perdre ces racines précieuses qui les définissent en tant que personne. C’est un combat pour entretenir une identité culturelle qui est tellement forte qu’elle pourrait presque nous donner l’impression de ne pas être à notre place.

Peut-être est-ce alors là le véritable obstacle à surmonter pour se plonger dans le monde riche, coloré et sans concession de Treme. Une fois que l’on a pris nos marques et que l’on a appris à connaitre Janette, Davis, Antoine, LaDonna, Delmond, Sonny, Annie, Big Chief ou encore Terry, il s’agit avant tout de traverser avec eux les aléas de la vie. Ils devront se confronter à un système incapable de les aider. La corruption latente les empêche de faire leur deuil, tandis que des gens ambitieux sont prêts à se faire de l’argent sur la tragédie qui a ébranlé leurs existences. À l’absence d’aide s’ajoute la lenteur administrative ou le retour inévitable de la violence. Tous les maux balayés par l’ouragan retrouvent progressivement leur place alors que, saison après saison, une nouvelle normalité prend forme à La Nouvelle-Orléans.

Sans être historiquement exacte d’un bout à l’autre, Treme offre une véritable peinture sociale, un témoignage historique, un portrait culturel, politique et économique d’une ville, un symbole de notre époque et des dysfonctionnements de notre société. Il aurait été sûrement facile de se perdre dans un message pessimiste au vu des conditions dans laquelle l’histoire a commencé. Cependant, Treme reste une œuvre animée par le cœur de ses personnages, leur force de caractère et leurs passions qui les aident à se relever envers et contre tous. C’est tout cela qui donna cette série pleine de vie et unique en son genre.

L’intégrale de Treme est disponible en DVD.



