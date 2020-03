American Horror Story Saison 10 : Ryan Murphy tease les nouveaux épisodes à l’aide d’une première affiche

Moins de deux semaines après l’annonce du casting pour cette saison 10 d’American Horror Story, voilà que le co-créateur Ryan Murphy refait déjà parler de la série en dévoilant sur instagram la première affiche pour ces nouveaux épisodes.

Aucune date de diffusion n’a naturellement encore été annoncé pour cette saison 10 d’American Horror Story, et cette affiche semble avoir plus pour vocation de faire discuter autour de la possible thématique de la saison. C’est devenu maintenant partie intégrante de la promotion de faire spéculer sur le sujet de la saison. En terme de programmation, American Horror Story est généralement diffusée à l’automne jusque-là, bien que FX pourrait très bien choisir de modifier cela pour coller à la thématique ou pour un changement spécifique sur sa grille.

On retrouvera en tout cas les habitués de l’anthologie horrifique au sein de ces nouveaux épisodes, à savoir Sarah Paulson et Evan Peters, mais aussi Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman et Angelica Ross. Ils sont rejoints par Macaulay Culkin (My Girl, Maman, j’ai raté l’avion), nouveau venu dans l’univers d’American Horror Story.

En attendant d’en savoir plus, il semble que l’on devrait au moins voir l’océan dans cette nouvelle saison si cette affiche est une indication sur le lieu géographique où se passe l’histoire.

