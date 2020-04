I Know This Much Is True : Mark Ruffalo explore son passé, en mai sur HBO et OCS

Le Coronavirus a forcé toutes les industries à se mettre en pause, et les chaines américaines adaptent maintenant leur grille de programme en conséquence. La diffusion de la mini-série I Know This Much Is True, initialement annoncée pour le 27 avril, commencera finalement le dimanche 10 mai – et dans la foulée chez nous sur OCS.

Plus précisément, HBO avait récemment annoncé le déplacement de sa mini-série The Undoing, prévue pour le 10 mai et qui sera finalement diffusée à l’automne. Cette décision a impacté la programmation de I Know This Much Is True, dont le lancement a ainsi été décalée de deux semaines.

Cette nouvelle production porte à l’écran le livre de Wally Lamb publié en France sous le titre La Puissance des vaincus. À la tête de cette adaptation se trouve le réalisateur et scénariste Derek Cianfrance, connu pour Blue Valentine, The Place Beyond the Pines ou encore Une vie entre deux océans.

L’histoire met en scène Mark Ruffalo dans la peau des frères jumeaux Thomas et Dominick pour nous relater une saga familiale à travers le parcours des deux frères. Tout commence lorsque Thomas Birdsey se fait interner et, pour tenter de le sauver Dominick, accepte de fouiller dans leur passé d’enfants illégitimes et maltraités, et de relire l’histoire familiale… C’est là, dans les douloureux secrets d’autrefois, qu’il trouvera des réponses à la folie de son frère et exorcisera ses propres démons…

Se composant de 6 épisodes, I Know This Much Is True réunit donc dans son casting Mark Ruffalo, Melissa Leo, Juliette Lewis, Archie Panjabi, Kathyrn Hahn, Philip Ettinger, Aisling Franciosi, Imogen Poots, John Procaccino, Michael Greyeyes, Rob Huebel et Rosie O’Donnell

