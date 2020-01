Quelles séries débutent cette semaine ? Sex Education, Grace and Frankie, The Magicians, Avenue 5 et plus

C’est une nouvelle semaine chargée en lancements qui se présente à nous. HBO poursuit sa reprise avec The New Pope (la suite de The Young Pope), mais également en ramenant Curb Your Enthusiasm pour sa saison 10 qui est couplée avec Avenue 5, la comédie de SF du créateur de Veep.

Freeform fait aussi sa rentrée hivernale avec la seconde partie de la saison 2 de Good Trouble, ainsi que la saison 3 de Grown-ish et la nouvelle Everything’s Gonna Be Okay de et avec le créateur de Please Like Me. Également sur le câble, SyFy lance la saison 5 de The Magicians et Paramount propose 68 Whiskey, une production de Ron Howard sur une équipe médicale militaire.

Bien entendu, Netflix n’est pas en reste avec notamment deux gros retours, ceux de Sex Education (Saison 2) et de Grace & Frankie (Saison 6). Pour sa part, Apple TV+ nous introduira à son anthologie Little America (qui a déjà été renouvelée pour une saison 2).

À titre indicatif, si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Pour terminer, vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Nouveautés & retours

Lundi 13 janvier

The Good Doctor (saison 3b – ABC)

The New Pope (mini – HBO)

Cold Feet (saison 9 – ITV)

Mardi 14 janvier

This Is Us (saison 4b – NBC)

New Amsterdam (saison 2b – NBC)

Arrow (saison 8b – The CW)

Mercredi 15 janvier

Good Trouble (saison 2b – Freeform)

Grace and Frankie (saison 6 – Netflix)

The Magicians (saison 5 – SyFy)

SWAT (saison 3b – CBS)

The Goldbergs (saison 7b – ABC)

Schooled (saison 2b – ABC)

Nancy Drew (saison 1b – The CW)

68 Whiskey (saison 1 – Paramount)

Jeudi 16 janvier

Everything’s Gonna Be Okay (saison 1 – Freeform)

Grown-ish (saison 3 – Freeform)

Supernatural (saison 15b – The CW)

Legacies (saison 2b – The CW)

Vendredi 17 janvier

Sex Education (saison 2 – Netflix)

Ares (saison 1 – Netflix)

American Housewife (saison 4b – ABC)

Fresh Off the Boat (saison 6b – ABC)

Charmed (saison 2b – The CW)

Dynasty (saison 3b – The CW)

COBRA (saison 1 – Sky One)

Little America (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 19 janvier

9-1-1: Lone Star (saison 1 – FOX)

Avenue 5 (saison 1 – HBO)

Curb Your Enthusiasm (saison 10 – HBO)

Supergirl (saison 5b – The CW)

Batwoman (saison 1b – The CW)

Et ce qui se termine cette semaine :

Vendredi 17 janvier

Servant (saison 1 – AppleTV+)

Dimanche 19 janvier

Ray Donovan (saison 7 – Showtime)

Tags : calendrier moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.