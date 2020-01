Batwoman, Riverdal, Charmed, The Flash, Legacies… The CW annonce le renouvellement de toutes ses séries

Une nouvelle fois, The CW ne fait pas dans la demie-mesure avec ses renouvellements. Alors que la mi-saison n’a pas encore démarré sur le network, il est annoncé officiellement que toutes les séries ont été renouvelées.

Toutes, à l’exception bien entendu de celles qui ont déjà été annulées. Ainsi, nous allons dire au revoir à Arrow dans les semaines à venir, puis à Supernatural au printemps et, cet été, à The 100 qui revient en effet pour une saison 7 qui sera la dernière.

Par conséquent, les nouvelles Batwoman et Nancy Drew reviendront pour une saison 2. Elles restent dès lors en compagnie de The Flash (saison 7), Riverdale (saison 5), Supergirl (saison 6), Black Lightning (saison 4), DC’s Legends of Tomorrow (saison 6), All American (saison 3), Charmed (saison 3), Legacies (saison 3) et Dynasty (Season 4).

Pas encore en diffusion, In the Dark et Roswell, New Mexico ont également déjà renouvelée pour une saison 3. Par contre, la nouvelle Katy Keene, le spin-off de Riverdale avec Lucy Hale qui veut percer dans le showbiz à New York, n’a pas été reconduite pour le moment. Elle est bien la seule. Elle débute le 6 février prochain.

Ces renouvellements arrivent assez tôt, car The CW ne veut pas perdre de temps à mettre en route les prochaines saisons en raison d’une potentielle grève des scénaristes cet été qui, si elle a lieu, forcerait toute l’industrie à entrer en pause et à repousser la rentrée automnale — ce que le network cherche visiblement à éviter.

