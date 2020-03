Roswell, New Mexico Saison 2 : Les aliens reviennent dès ce soir sur The CW

Les aliens de Roswell, New Mexico font leur retour sur The CW avec une saison 2 qui est diffusée à partir de ce lundi 16 mars 2020 sur le network américain.

Pour rappel, cette version de Roswell inspiré des livres Roswell High s’intéresse à Liz Ortecho, une chercheuse biomédicale et la fille d’immigrants sans papier, qui est forcée de retourner dans sa ville natale, à Roswell dans le Nouveau-Mexique. Sur place, elle découvre la terrible vérité sur son amour de jeunesse qui est maintenant officier de police : il est un extra-terrestre qui a gardé ses capacités secrètes toute sa vie. Alors que les deux reconnectent et enquêtent sur ses origines, une violente attaque et une vaste opération de camouflage du gouvernement révèlent une présence plus importante d’aliens sur Terre.

La première saison de 13 épisodes se terminait — attention spoilers si vous n’avez pas vu — avec le sacrifice de Max pour ramener Rosa à la vie. Un acte que Liz compte bien rendre, et elle est donc déterminée à faire ce qu’il faut pour, à son tour, ramener Max d’entre les morts.

À l’image de la première, cette seconde saison de Roswell, New Mexico comprend 13 épisodes et la série a déjà été renouvelée pour une saison 3.

Roswell, New Mexico saison 2 réunit dans sa distribution Jeanine Mason (Liz Ortecho), Nathan Parsons (Max Evans), Michael Vlamis (Michael Guerin), Lily Cowles (Isobel Evans), Tyler Blackburn (Alex Manes,) Heather Hemmens (Maria DeLuca), Michael Trevino (Kyle Valenti), Trevor St. John (Jesse Manes) et Amber Midthunder (Rosa).

Tags : Roswell moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.