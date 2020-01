Pas de saison 3 pour Sorry For Your Loss et pas de saison 2 pour Limetown, Facebook s’éloigne de la série scriptée

Facebook Watch vient d’annoncer l’annulation de deux de ses séries. Le deuil d’Elizabeth Olsen prend ainsi fin, Sorry For Your Loss ne connaitra pas de saison 3. On ne retournera pas non plus à Limetown qui ne décroche pas de saison 2.

Ces décisions arrivent alors que l’entreprise a décidé de s’éloigner de la série originale scriptée. Elle en a encore en stock, et les mettra en ligne comme prévu. Qui plus est, Facebook Watch n’est pas fermé à l’idée de proposer un autre programme original scripté si le bon projet lui est présenté. Pour le moment, cependant, il est question de s’en éloigner et de se concentrer vers la série non-scriptée où Facebook a rencontré plus de succès à ce jour.

Cette nouvelle s’inscrit de toute façon dans une tendance de début d’année. Elle arrive suite à l’annonce que Cinemax et Audience Network arrêtaient leurs séries originales avec l’arrivée de HBO Max.

Création de Kit Steinkellner, Sorry For Your Loss nous relate l’histoire de Leigh (Elizabeth Olsen), jeune auteure reconvertie en prof de fitness, qui a récemment perdu son mari dans des circonstances volontairement floues. La série nous montre alors comment la jeune femme fait face à son deuil et sa reconstruction.

Limetown zst quant à elle basée sur le podcast du même nom de Zack Akers et Skip Bronkie et se centre sur Lia Haddock (Jessica Biel), une journaliste travaillant pour l’American Public Radio (APR). Dans son émission, elle commence à évoquer l’histoire de Limetown, une petite ville du Tennessee dont l’intégralité de la population a disparu du jour au lendemain. En cherchant à découvrir la vérité, elle se retrouve prise au milieu d’une conspiration qui met sa vie en danger.

Enfin, terminons avec ce qui est à venir sur Facebook Watch. LA troisième saison de The Real Bros of Simi Valley — mettant en scène Jimmy Tatro, Nick Colletti, Tanner Petulla et Cody Ko — commencera le 14 février. La saison 2 de Sacred Lies arrivera le 20 février, avec Juliette Lewis, Ryan Kwanten, Jordan Alexander et Kristen Bauer.

